Esalante odore nauseabondo depravato moralmente nei cruciverba: la soluzione è Mefitico

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Esalante odore nauseabondo depravato moralmente' è 'Mefitico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MEFITICO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Mefitico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Mefitico.

Perché la soluzione è Mefitico? Metifico è un aggettivo che descrive qualcosa di estremamente sgradevole, ripugnante e moralmente depravato. Si usa per indicare comportamenti, odori o situazioni che suscitano disgusto profondo e sono considerati moralmente riprovevoli. In breve, rappresenta un livello superiore di depravazione e cattivo gusto, rendendo evidente la loro natura particolarmente disgustosa e immorale. Un termine forte per evidenziare il massimo del disgusto.

Hai trovato la definizione "Esalante odore nauseabondo depravato moralmente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

E Empoli

F Firenze

I Imola

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

