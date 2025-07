È d oro alla fine degli arcobaleni nei cruciverba: la soluzione è Pentola

PENTOLA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Pentola? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Pentola.

Perché la soluzione è Pentola? Una pentola è un contenitore di metallo usato in cucina per cucinare e bollire cibi, spesso dotato di manici e coperchio. È uno strumento fondamentale per preparare zuppe, stufati e molte altre pietanze. La sua forma e funzionalità la rendono indispensabile in ogni cucina, simbolo di convivialità e buon cibo. In fondo, senza una pentola, molti piatti semplicemente non esisterebbero.

P Padova

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

O R N S A Mostra soluzione



