MEDAGLIA

Curiosità e Significato di Medaglia

Perché la soluzione è Medaglia? Una medaglia è un oggetto di metallo, spesso d'argento, premiato come riconoscimento per meriti sportivi, civili o culturali. Viene assegnata in occasioni ufficiali e simbolizza onore e prestigio. È un segno tangibile di successo e riconoscimento, spesso indossato come decorazione o conservato come ricordo di un traguardo importante. In breve, rappresenta il valore del merito conquistato.

Come si scrive la soluzione Medaglia

M Milano

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T A U P A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PUNTATA" PUNTATA

