La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ci si vaccina contro quello dell influenza' è 'Virus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIRUS

Curiosità e Significato... La soluzione Virus di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Virus per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Virus? Il termine virus indica un agente infettivo molto piccolo che può causare malattie nell'uomo e negli animali. Si trasmette facilmente attraverso contatti o goccioline di saliva e può provocare sintomi vari, come febbre, tosse o malessere generale. Per proteggersi, spesso si ricorre alla vaccinazione, come quella contro l'influenza, che aiuta a prevenire le complicazioni di queste infezioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La violenta precipitazione contro la quale ci si assicuraCi si assicura contro i danni da essa provocatiCi si va per vedere il CenacoloIl male di cui ci si consola facilmenteIl braccio di cui ci si fida ciecamente

V Venezia

I Imola

R Roma

U Udine

S Savona

Scopri definizioni su "ASILI" ASILI

