La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Canestrini di pasta sfoglia ripieni fra' è 'Volauvent'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOLAUVENT

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Volauvent più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Volauvent.

Perché la soluzione è Volauvent? Volauvent è un termine francese che indica una copertura leggera, come una tovaglia o un coperchio di pasta sfoglia ripiena, spesso usata in cucina per coprire e decorare piatti eleganti. In ambito gastronomico, si riferisce a un involucro delicato e arioso, che avvolge i ripieni, rendendo le preparazioni più eleganti e raffinate. È un elemento che arricchisce visivamente e gustativamente le creazioni culinarie.

Dolci di pasta sfoglia arrotolata e ripiena di cremaUn involucro di pasta sfoglia da riempireUn tipico fingerfood di pasta sfogliaInvolucri di pasta ripieni presenti nei menu dei ristoranti cinesiCilindri di pasta sfoglia farciti fra

Se ti sei imbattuto nella definizione "Canestrini di pasta sfoglia ripieni fra", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

U Udine

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

D G A L B D E N E O I S I T I R C A T A I A Mostra soluzione



