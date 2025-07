Camera usata per lo studio dei fenomeni acustici nei cruciverba: la soluzione è Anecoica

Home / Soluzioni Cruciverba / Camera usata per lo studio dei fenomeni acustici

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Camera usata per lo studio dei fenomeni acustici' è 'Anecoica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANECOICA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Anecoica? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Anecoica.

Perché la soluzione è Anecoica? Una camera anecoica è uno spazio appositamente progettato per eliminare riflessi e rumori ambientali, creando un ambiente silenzioso e privo di eco. Viene usata per studiare i fenomeni acustici in modo preciso e senza disturbi, come nelle ricerche sui suoni o nelle prove di altoparlanti. È uno strumento fondamentale per chi lavora nel campo dell’acustica e delle tecnologie sonore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo studio dei fenomeni dell infinitamente piccoloLo studio della letteratura statunitenseSi apprendono con lo studioLo studio dei laghiLo studio del naso e delle sue affezioni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Camera usata per lo studio dei fenomeni acustici" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

N Napoli

E Empoli

C Como

O Otranto

I Imola

C Como

A Ancona

Z E O P Z T G L I E E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PETTEGOLEZZI" PETTEGOLEZZI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.