Brianza, presso Milano nei cruciverba: la soluzione è Agrate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Brianza, presso Milano' è 'Agrate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGRATE

Curiosità e Significato... La soluzione Agrate di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Agrate per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Agrate? Brianza, presso Milano si riferisce a un'area della Lombardia vicino a Milano, nota per il suo sviluppo industriale e residenziale. La parola Agrate indica Agrate Brianza, un comune di questa zona, famoso per aziende e quartieri moderni. È un punto di riferimento per chi cerca una località strategica tra città e natura, simbolo di vivacità e crescita nel cuore della Brianza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Scorre presso MilanoDà il nome a una via della moda di MilanoDà il nome a una via della moda nel centro di MilanoIl grattacielo di Milano premiato come il più bello del mondo nel 2015A Milano si segue quello ambrosiano

Se ti sei imbattuto nella definizione "Brianza, presso Milano", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

