Attorcigliare insieme nei cruciverba: la soluzione è Intrecciare

Home / Soluzioni Cruciverba / Attorcigliare insieme

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Attorcigliare insieme' è 'Intrecciare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTRECCIARE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Intrecciare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Intrecciare.

Perché la soluzione è Intrecciare? Intrecciare significa intrecciare o tessere insieme fili, capelli o altri elementi in modo complesso e armonioso. È un'azione che richiede pazienza e precisione, creando trame o motivi intricati. Si usa spesso per descrivere pettinature, ricami o anche concetti di idee collegate tra loro. In breve, intrecciare rappresenta l'arte di unire parti diverse in un insieme coerente e bello da vedere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L insieme di persone che realizzano un filmUn insieme metallicoUn insieme di mensoleInsieme di più fili attortiInsieme dí iniziative stabilite dal datore di lavoro per migliorare la vita del dipendente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Attorcigliare insieme" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

T Torino

R Roma

E Empoli

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

E I R S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SERIE" SERIE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.