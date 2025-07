Arte marziale delle isole Okinawa nei cruciverba: la soluzione è Karate

KARATE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Karate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Karate? Il Karate è un'arte marziale originaria delle isole Okinawa, giapponese, sviluppata come metodo di autodifesa e disciplina. Combina tecniche di colpo, blocco e movimento, enfatizzando il rispetto e l'autocontrollo. Nato come forma di lotta tradizionale, oggi è praticato in tutto il mondo come disciplina fisica e mentale, insegnando valori fondamentali di equilibrio e rispetto verso gli altri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il tai arte marzialeArte marziale giapponeseArte marziale a mani nudeMigliora la propria chi pratica un arte marzialeIl chi arte marziale

K Kappa

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

