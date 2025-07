Ardono nelle processioni nei cruciverba: la soluzione è Ceri

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ardono nelle processioni' è 'Ceri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CERI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Ceri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ceri.

Perché la soluzione è Ceri? Ardono nelle processioni si riferisce ai ceri, ovvero grandi candelabri portati in occasione di eventi religiosi. Questi oggetti, spesso decorati e simbolici, vengono accesi e portati in processione per rappresentare la luce divina e la fede. I ceri sono un elemento tradizionale che accompagna le celebrazioni religiose, donando atmosfera e significato spirituale all’evento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ardono sulla tortaArdono in chiesaArdono pochi secondiArdono per pocoArdono sull altare

C Como

E Empoli

R Roma

I Imola

