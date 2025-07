Appuntamento polisportivo quadriennale nei cruciverba: la soluzione è Olimpiadi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Appuntamento polisportivo quadriennale' è 'Olimpiadi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLIMPIADI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Olimpiadi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Olimpiadi.

Perché la soluzione è Olimpiadi? Le Olimpiadi sono un grande evento sportivo quadriennale che si svolge ogni quattro anni, riunendo atleti da tutto il mondo per competere in diverse discipline. Questo appuntamento polisportivo rappresenta non solo una sfida di resistenza e talento, ma anche un momento di incontro tra culture e nazioni, promuovendo valori di amicizia e pace. Un vero spettacolo globale che unisce il mondo attraverso lo sport.

Hai davanti la definizione "Appuntamento polisportivo quadriennale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

L Livorno

I Imola

M Milano

P Padova

I Imola

A Ancona

D Domodossola

I Imola

