La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Agisce per incarico di altri' è 'Mandatario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANDATARIO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Mandatario più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mandatario.

Perché la soluzione è Mandatario? Mandatario indica una persona che agisce per conto di qualcun altro, seguendo le istruzioni del suo superiore. È colui che riceve un incarico e lo esegue in nome e per conto di chi gli ha affidato il compito. In ambito legale o commerciale, è la figura che rappresenta un soggetto in specifiche attività, garantendo che tutto avvenga secondo le sue direttive. È un ruolo fondamentale nelle relazioni di rappresentanza e delega.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Chi agisce come una marionetta per conto di altriL articolo per altriGuidano per conto di altriIncarico da svolgereSuccede con altri

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

