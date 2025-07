Afferrare un concetto nei cruciverba: la soluzione è Carpire

Home / Soluzioni Cruciverba / Afferrare un concetto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Afferrare un concetto' è 'Carpire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARPIRE

Curiosità e Significato... La soluzione Carpire di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Carpire per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Carpire? Afferrare un concetto significa capire o comprendere qualcosa di importante o complesso. La parola carpire deriva dal latino carpere, che indica l'azione di afferrare con attenzione e intelligenza. Usata in modo figurato, indica l'atto di intuire o cogliere il senso profondo di un'idea. In breve, carpire è saper afferrare il significato nascosto dietro le parole o le situazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Afferrare con l orecchioEsprimere manifestare un concettoAfferrare con le maniAfferrare con gli occhiScindere un concetto dai suoi termini concreti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Afferrare un concetto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

R Roma

P Padova

I Imola

R Roma

E Empoli

U A A I C L N C A I P C I T M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAMPI CATALUNICI" CAMPI CATALUNICI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.