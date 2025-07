Uniti in America nei cruciverba: la soluzione è Stati

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Uniti in America' è 'Stati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STATI

Curiosità e Significato di Stati

Non fermarti alla soluzione! Conosci Stati più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Stati.

Perché la soluzione è Stati? Stati sono entità politiche che rappresentano territori con un governo riconosciuto, uniti da leggi e istituzioni comuni. In America, i vari Stati formano una nazione più grande, condividendo diritti e responsabilità. Il termine sottolinea l'idea di unità e collaborazione tra diverse regioni, creando un insieme più forte e coeso. Una vera forza quando si lavora insieme per un obiettivo comune.

Come si scrive la soluzione Stati

Hai davanti la definizione "Uniti in America" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

