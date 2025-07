Una parte del finimento nei cruciverba: la soluzione è Briglia

BRIGLIA

Curiosità e Significato di Briglia

Approfondisci la parola di 7 lettere Briglia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Briglia? Briglia indica un attrezzo di cuoio o altro materiale usato per controllare e guidare un cavallo. È anche usata in senso figurato per riferirsi a qualcosa che limita o controlla un'azione o un comportamento. In ambito figurato, rappresenta il modo di gestire o tenere sotto controllo una situazione o una persona. La briglia, insomma, è un simbolo di guida e restrizione.

Come si scrive la soluzione Briglia

B Bologna

R Roma

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I T S I T À S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASTIOSITÀ" ASTIOSITÀ

