La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una crosta tipica dei neonati via astrale' è 'Lattea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LATTEA

Curiosità e Significato di Lattea

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Lattea, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lattea? Lattea deriva dal latino latea, che richiama il concetto di lattea o latte. È un termine poetico e suggestivo che, nel suo senso più ampio, si riferisce a qualcosa di candido, soffice e legato al latte, come la crosta tipica dei neonati. Un modo delicato per descrivere la delicatezza e la purezza di questa condizione, che si collega al mondo dell'infanzia e della maternità.

Come si scrive la soluzione Lattea

Hai trovato la definizione "Una crosta tipica dei neonati via astrale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

A Ancona

