Un libro inesistente citato come se fosse vero nei cruciverba: la soluzione è Pseudobiblion

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un libro inesistente citato come se fosse vero' è 'Pseudobiblion'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PSEUDOBIBLION

Curiosità e Significato di Pseudobiblion

Approfondisci la parola di 13 lettere Pseudobiblion: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pseudobiblion? Una pseudobiblion è un libro inventato o inesistente, citato come se fosse reale. Si tratta di un espediente spesso usato per dare autorevolezza a un testo o per ingannare, facendo sembrare valida una fonte che in realtà non esiste. È un modo sottile di manipolare l’immagine di credibilità, ma bisogna sempre fare attenzione alle fonti citate.

Come si scrive la soluzione Pseudobiblion

Hai davanti la definizione "Un libro inesistente citato come se fosse vero" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

S Savona

E Empoli

U Udine

D Domodossola

O Otranto

B Bologna

I Imola

B Bologna

L Livorno

I Imola

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E P A N M R E E G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERGAMENE" PERGAMENE

