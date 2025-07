Un collega dell hostess ing nei cruciverba: la soluzione è Steward

STEWARD

Perché la soluzione è Steward? Steward indica un membro dell'equipaggio di bordo che si occupa dei passeggeri, come hostess o stewardess. È una figura professionale presente su aerei, navi o treni, incaricata di garantire comfort e sicurezza. La parola deriva dall'inglese ed è usata anche in italiano, soprattutto nel settore del trasporto aereo. È un termine che rappresenta chi assiste e coccola i viaggiatori durante il viaggio.

Come si scrive la soluzione Steward

S Savona

T Torino

E Empoli

W Washington

A Ancona

R Roma

D Domodossola

