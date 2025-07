Tugurio, catapecchia nei cruciverba: la soluzione è Topaia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tugurio, catapecchia' è 'Topaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOPAIA

Curiosità e Significato di Topaia

Perché la soluzione è Topaia? Una topaia è un rifugio modesto e di scarso valore, spesso usato per indicare una casa povera o un alloggio trasandato. Il termine richiama un ambiente umile, talvolta degradato, dove si rifugiano persone o animali. È un modo colorito per descrivere un luogo semplice, spesso in condizioni disordinate o poco confortevoli, tipico di un'abitazione di scarsissimo pregio.

Come si scrive la soluzione Topaia

Non riesci a risolvere la definizione "Tugurio, catapecchia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

O Otranto

P Padova

A Ancona

I Imola

A Ancona

