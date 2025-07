Stupirsi nei cruciverba: la soluzione è Provare Meraviglia

PROVARE MERAVIGLIA

Curiosità e Significato di Provare Meraviglia

Perché la soluzione è Provare Meraviglia? Stupirsi significa provare meraviglia o meravigliarsi di qualcosa di sorprendente o inaspettato. È quel senso di incredulità felice che ci prende di fronte a un evento speciale o a una scoperta affascinante. In poche parole, è l’emozione che ci colpisce quando qualcosa ci lascia senza parole e ci riempie di stupore. È un sentimento che rende la vita più ricca e interessante.

Come si scrive la soluzione Provare Meraviglia

La definizione "Stupirsi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

O Otranto

V Venezia

A Ancona

R Roma

E Empoli

M Milano

E Empoli

R Roma

A Ancona

V Venezia

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

