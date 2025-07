La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Spagnoli di Barcellona' è 'Catalani' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATALANI

Vuoi sapere di più su Catalani? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Catalani.

Perché la soluzione è Catalani? Spagnoli di Barcellona indica i cittadini o le persone provenienti da Barcellona, città simbolo della Catalogna. La parola chiave è Catalani, ovvero chi appartiene a questa regione autonoma della Spagna, famosa per la sua lingua, cultura e tradizioni uniche. Sono un esempio di identità regionale forte, che si distingue nel contesto spagnolo e internazionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Due per gli SpagnoliIl cortile degli SpagnoliStuzzichini spagnoliIl Giovanni degli SpagnoliI fiordi spagnoli

Hai davanti la definizione "Spagnoli di Barcellona" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

I Imola

S E C C T T O U C S R A P O P O

Mostra soluzione