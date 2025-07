Social con cui si condividono le foto nei cruciverba: la soluzione è Istagram

Curiosità e Significato di Istagram

Perché la soluzione è Istagram? Instagram è una piattaforma social dedicata alla condivisione di foto e video, molto popolare tra giovani e non solo. Permette di condividere momenti della quotidianità, scoprire contenuti di altri utenti e interagire tramite commenti e like. È diventato un vero e proprio spazio digitale per esprimersi visivamente e creare connessioni. Un modo innovativo per raccontare la propria vita attraverso immagini e storie.

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

G Genova

R Roma

A Ancona

M Milano

