Sgradevoli al palato nei cruciverba: la soluzione è Acri

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sgradevoli al palato' è 'Acri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACRI

Curiosità e Significato di Acri

Non fermarti alla soluzione! Conosci Acri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Acri.

Perché la soluzione è Acri? Acri indica sapori o sostanze che risultano sgradevoli al palato, spesso a causa di un gusto acido o forte. È un termine usato per descrivere alimenti o bevande che non sono piacevoli da assaporare, provocando una sensazione di fastidio o disgusto. Quando qualcosa è acri, può richiedere un'attenzione particolare o un'eventuale elaborazione per renderlo più gradevole.

Come si scrive la soluzione Acri

Se "Sgradevoli al palato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

C Como

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S C A O E I Mostra soluzione



