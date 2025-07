Puramente allegorico nei cruciverba: la soluzione è Simbolico

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Puramente allegorico' è 'Simbolico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIMBOLICO

Curiosità e Significato di Simbolico

Vuoi sapere di più su Simbolico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Simbolico.

Perché la soluzione è Simbolico? Simbolico indica qualcosa che rappresenta o sta per un concetto più profondo, spesso attraverso immagini, segni o metafore. È usato per descrivere elementi che, pur non essendo letterali, comunicano un messaggio nascosto o un significato universale. Quando si dice che qualcosa è puramente allegorico, si sottolinea come il suo scopo sia di evocare idee più grandi tramite simboli e metafore, arricchendo la comunicazione.

Come si scrive la soluzione Simbolico

Se "Puramente allegorico" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

I Imola

M Milano

B Bologna

O Otranto

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

