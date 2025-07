Presidente statunitense assassinato nel 1865 nei cruciverba: la soluzione è Lincoln

LINCOLN

Curiosità e Significato di Lincoln

Approfondisci la parola di 7 lettere Lincoln: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lincoln? Abraham Lincoln è stato il 16° presidente degli Stati Uniti, noto per aver abolito la schiavitù e aver guidato il paese durante la Guerra Civile. La sua figura simboleggia l'unità e la lotta per i diritti civili. Purtroppo, fu assassinato nel 1865, lasciando un'impronta indelebile nella storia americana e mondiale. Il suo nome rappresenta quindi un simbolo di libertà e giustizia.

Come si scrive la soluzione Lincoln

La definizione "Presidente statunitense assassinato nel 1865" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

I Imola

N Napoli

C Como

O Otranto

L Livorno

N Napoli

