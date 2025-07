Piegato curvo nei cruciverba: la soluzione è Arcuato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piegato curvo' è 'Arcuato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARCUATO

Curiosità e Significato di Arcuato

Approfondisci la parola di 7 lettere Arcuato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Arcuato? Arcuato indica qualcosa che ha una forma curva o arcuata, come un arco o una volta a ferro di cavallo. È usato per descrivere strutture architettoniche, linee morbide o parti anatomiche come le arcate del palato o delle sopracciglia. Questa parola evoca eleganza e armonia nelle forme curve, rendendola utile in diversi contesti artistici e tecnici. Un termine che suggerisce movimento e flessibilità.

Come si scrive la soluzione Arcuato

Se "Piegato curvo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

R Roma

C Como

U Udine

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A N O N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ONTANO" ONTANO

