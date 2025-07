Nell arco della settimana nei cruciverba: la soluzione è Giovedi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nell arco della settimana' è 'Giovedi'.

GIOVEDI

Curiosità e Significato di Giovedi

La parola Giovedi è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Giovedi.

Perché la soluzione è Giovedi? Nell'arco della settimana indica il periodo di sette giorni che va da lunedì a domenica. La parola giovedì rappresenta il quarto giorno lavorativo, posizionato a metà della settimana. È un momento di transizione tra il primo e il secondo tratto settimanale, spesso associato all'avvicinarsi del weekend e alle routine lavorative. Quindi, il giovedì conclude idealmente la metà centrale del ciclo settimanale.

Come si scrive la soluzione Giovedi

Hai trovato la definizione "Nell arco della settimana" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

I Imola

O Otranto

V Venezia

E Empoli

D Domodossola

I Imola

