La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Navi con vele di stuoia' è 'Sampan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAMPAN

Curiosità e Significato di Sampan

Perché la soluzione è Sampan? Una sampan è una piccola imbarcazione tradizionale asiatica, spesso a remi o con vela leggera, utilizzata principalmente in Cina e in altre zone del Sud-Est asiatico. Caratterizzata da forme compatte e semplici, è perfetta per navigare acque ristrette e canali. Questo termine richiama l’immagine di piccole barche con vele di stuoia, un simbolo di tradizione marittima antica e pratica.

Come si scrive la soluzione Sampan

