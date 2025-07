Muscoli che allungano gli arti nei cruciverba: la soluzione è Estensori

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Muscoli che allungano gli arti' è 'Estensori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESTENSORI

Curiosità e Significato di Estensori

Approfondisci la parola di 9 lettere Estensori: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Estensori? Gli estensori sono quei muscoli che si trovano lungo le braccia e le gambe, fondamentali per allungare gli arti e ripristinare la posizione naturale delle articolazioni. Sono essenziali per muoversi, mantenere la postura corretta e svolgere attività quotidiane con facilità. Allenare gli estensori aiuta a prevenire dolori e migliorare la flessibilità, rendendo il corpo più agile e in forma.

Come si scrive la soluzione Estensori

Hai davanti la definizione "Muscoli che allungano gli arti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

S Savona

O Otranto

R Roma

I Imola

