La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è il leader della classifica' è 'Primo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRIMO

Curiosità e Significato di Primo

Approfondisci la parola di 5 lettere Primo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Primo? Primo indica colui che occupa la posizione più alta in una classifica o in una gara. È sinonimo di leader o migliore, ed esprime il fatto di essere al primo posto tra tanti concorrenti. Essere primo significa aver raggiunto il massimo livello in un contesto competitivo, riconoscendo così il proprio successo e superiorità rispetto agli altri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo dirige un leaderLo sportivo che capeggia la classificaLo si classifica con la scala RichterLo spauracchio degli undici in fondo alla classificaLo classifica la scala Richter

Come si scrive la soluzione Primo

Non riesci a risolvere la definizione "Lo è il leader della classifica"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

I Imola

M Milano

O Otranto

