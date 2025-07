L uomo più... antico nei cruciverba: la soluzione è Adamo

Home / Soluzioni Cruciverba / L uomo più... antico

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L uomo più... antico' è 'Adamo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADAMO

Curiosità e Significato di Adamo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Adamo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Adamo? Adamo è il nome tradizionale dell'uomo considerato il primo secondo la Bibbia, simbolo dell'origine dell'umanità. Il termine rappresenta l'inizio di tutto, un modo per indicare il più antico o il primo essere umano. La sua storia affonda le radici nelle antiche scritture e rimane un simbolo universale di inizio e creazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L uomo più anticoDa uomo è più grandeUn antico uomo fossileLa voce più bassa dell antico canto polifonicoIl nucleo più antico di Venezia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Adamo

Se "L uomo più... antico" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U C C S T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CACTUS" CACTUS

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.