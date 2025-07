L era geologica in corso nei cruciverba: la soluzione è Cenozoica

CENOZOICA

Curiosità e Significato di Cenozoica

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cenozoica più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cenozoica.

Perché la soluzione è Cenozoica? La Cenozoica è l'era geologica attuale, iniziata circa 66 milioni di anni fa dopo la fine dei dinosauri. È caratterizzata dalla crescita degli esseri umani e dall'evoluzione di molte specie moderne. Questa epoca si distingue per i cambiamenti climatici, la formazione di grandi continenti e lo sviluppo della vita animale e vegetale che conosciamo oggi. In breve, rappresenta il nostro tempo sulla Terra.

Come si scrive la soluzione Cenozoica

La definizione "L era geologica in corso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

E Empoli

N Napoli

O Otranto

Z Zara

O Otranto

I Imola

C Como

A Ancona

