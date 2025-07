L affamato non deve... stuzzicarlo nei cruciverba: la soluzione è Appetito

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L affamato non deve... stuzzicarlo' è 'Appetito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APPETITO

Curiosità e Significato di Appetito

La soluzione Appetito di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Appetito per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Appetito? L'appetito è il desiderio di mangiare o di gustare del buon cibo. È una sensazione naturale che ci spinge a cercare qualcosa di saporito e soddisfacente. Quando si ha fame, il nostro organismo ci segnala che è ora di nutrirsi. Ricorda: l'appetito può essere stimolato o calmato, ma va sempre ascoltato per mantenere un equilibrio salutare nel corpo.

Come si scrive la soluzione Appetito

Se "L affamato non deve... stuzzicarlo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

P Padova

P Padova

E Empoli

T Torino

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T S I S N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SINTESI" SINTESI

