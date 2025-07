Inquinato, corrotto nei cruciverba: la soluzione è Infetto

INFETTO

Curiosità e Significato di Infetto

Perché la soluzione è Infetto? Infetto descrive qualcosa, come un organismo o un ambiente, che è stato contaminato da agenti patogeni o sostanze nocive. Si usa spesso in medicina, per indicare malattie causate da virus o batteri, ma anche in senso più ampio per indicare qualcosa corrotto o corrotto moralmente. In definitiva, rappresenta lo stato di essere compromessi o infettati, sia fisicamente che eticamente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non inquinatoCorrotto nella sua autenticitàCompenso che riceve il corrottoDepistato corrottoLa pretende il funzionario corrotto

Come si scrive la soluzione Infetto

I Imola

N Napoli

F Firenze

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A U H D M P C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DUCHAMP" DUCHAMP

