Grosso deposito di merci nei cruciverba: la soluzione è Stock

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Grosso deposito di merci' è 'Stock'.

STOCK

Curiosità e Significato di Stock

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Stock, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Stock? Stock indica un grande quantitativo di merci conservate in un magazzino o deposito, pronto per essere distribuito o venduto. È il termine usato per descrivere l'insieme di beni accumulati da un'azienda o negozio. Gestire bene lo stock è fondamentale per assicurare disponibilità senza ingombri eccessivi. In breve, rappresenta il grosso deposito di merci di cui si dispone.

Come si scrive la soluzione Stock

Stai cercando la risposta alla definizione "Grosso deposito di merci"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

O Otranto

C Como

K Kappa

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E C A L N G A U I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GUANCIALE" GUANCIALE

