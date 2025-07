Girl-band italiana di Down down down e Batte forte nei cruciverba: la soluzione è Lollipop

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Girl-band italiana di Down down down e Batte forte' è 'Lollipop'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOLLIPOP

Curiosità e Significato di Lollipop

La parola Lollipop è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lollipop.

Perché la soluzione è Lollipop? Lollipops sono dolci colorati e gustosi, spesso a forma di cerchio con uno stuzzicadenti al centro. Simboli di allegria e spensieratezza, richiamano momenti di piacere e ricordi d'infanzia. Il termine evoca anche un senso di dolcezza e leggerezza, rendendo il nome perfetto per un brano vivace e coinvolgente come quello citato. Quindi, rappresenta un simbolo di gioia e divertimento universale.

Come si scrive la soluzione Lollipop

Hai trovato la definizione "Girl-band italiana di Down down down e Batte forte" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

P Padova

O Otranto

P Padova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L N E R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LORENA" LORENA

