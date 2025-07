Ghiandola endocrina situata alla base del collo nei cruciverba: la soluzione è Tiroide

Home / Soluzioni Cruciverba / Ghiandola endocrina situata alla base del collo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ghiandola endocrina situata alla base del collo' è 'Tiroide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIROIDE

Curiosità e Significato di Tiroide

Approfondisci la parola di 7 lettere Tiroide: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tiroide? La tiroide è una ghiandola endocrina situata alla base del collo, appena sotto la laringe. Produce ormoni fondamentali per regolare il metabolismo, l’energia e molte funzioni vitali dell’organismo. È essenziale per mantenere l’equilibrio interno e il benessere generale. La sua corretta funzionalità influisce su aspetti come peso, umore e crescita, rendendola una delle ghiandole più importanti del nostro corpo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ghiandola situata nel colloGhiandola a forma di farfalla alla base del colloGhiandola endocrinaGhiandola a secrezione interna che si trova nel colloImportante ghiandola del collo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tiroide

Hai davanti la definizione "Ghiandola endocrina situata alla base del collo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

I Imola

R Roma

O Otranto

I Imola

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L S O T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALATO" SALATO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.