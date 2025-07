Fu sconvolta dalla diossina in Lombardia nei cruciverba: la soluzione è Seveso

Home / Soluzioni Cruciverba / Fu sconvolta dalla diossina in Lombardia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fu sconvolta dalla diossina in Lombardia' è 'Seveso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEVESO

Curiosità e Significato di Seveso

La parola Seveso è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Seveso.

Perché la soluzione è Seveso? Seveso è il nome di una città in Lombardia famosa per un grave incidente industriale avvenuto negli anni '70, quando un deposito di diossina causò un grave inquinamento ambientale. Questa tragedia portò alla creazione di normative più severe sulla sicurezza industriale e i controlli ambientali in Italia. Oggi, Seveso rappresenta simbolicamente la prevenzione e la tutela dell’ambiente contro i rischi industriali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La cittadina lombarda sconvolta dalla diossina nel 1976Mariano in LombardiaFu detto il Conte VerdeFu amata dall imperatore TitoL ultimo di Venezia fu Ludovico Manin

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Seveso

Stai cercando la risposta alla definizione "Fu sconvolta dalla diossina in Lombardia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

V Venezia

E Empoli

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O R N M T I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RINOMATI" RINOMATI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.