Fruiti dolcissimi dei climi caldi nei cruciverba: la soluzione è Datteri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fruiti dolcissimi dei climi caldi' è 'Datteri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DATTERI

Curiosità e Significato di Datteri

Non fermarti alla soluzione! Conosci Datteri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Datteri.

Perché la soluzione è Datteri? I datteri sono frutti dolcissimi provenienti da piante tipiche dei climi caldi e secchi, come il Nord Africa e il Medio Oriente. Ricchi di zuccheri naturali e nutrienti, sono un alimento energetico molto apprezzato in molte culture. Perfetti come snack o ingrediente in dolci e piatti tradizionali, rappresentano un dono della natura per chi vive in zone calde e soleggiate.

Come si scrive la soluzione Datteri

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fruiti dolcissimi dei climi caldi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

