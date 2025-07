Formano una nota cordigliera nei cruciverba: la soluzione è Ande

Home / Soluzioni Cruciverba / Formano una nota cordigliera

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Formano una nota cordigliera' è 'Ande'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANDE

Curiosità e Significato di Ande

Vuoi sapere di più su Ande? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Ande.

Perché la soluzione è Ande? Le Ande sono una lunga catena montuosa che attraversa diversi Paesi del Sud America, come Cile, Argentina e Perù. Questa cordigliera forma un maestoso sfondo naturale, influenzando il clima, la cultura e il paesaggio delle regioni circostanti. La loro presenza è simbolo di avventura e bellezza selvaggia, rendendo le Ande un vero patrimonio naturale del continente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Formano una CordiglieraSigla nota ai partigianiUna nota musicaleUna nota AmandaFormano gli arcipelaghi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ande

Hai trovato la definizione "Formano una nota cordigliera" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E R T A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANTERA" ANTERA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.