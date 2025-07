Fievole in poesia nei cruciverba: la soluzione è Lene

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fievole in poesia' è 'Lene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LENE

Curiosità e Significato di Lene

La parola Lene è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lene.

Perché la soluzione è Lene? Lene in poesia indica le linee morbide e fluide che creano ritmo e armonia nei versi, contribuendo a rendere il testo più melodico e piacevole da ascoltare. Sono piccole pause o tratti leggeri che danno respiro al componimento e ne migliorano l'estetica. Insomma, le lene sono i dettagli sottili che rendono unica e armoniosa una poesia.

Come si scrive la soluzione Lene

Hai davanti la definizione "Fievole in poesia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

E Empoli

N Napoli

E Empoli

