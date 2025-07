Fa servizio da e per le isole nei cruciverba: la soluzione è Aliscafo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fa servizio da e per le isole' è 'Aliscafo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALISCAFO

Curiosità e Significato di Aliscafo

La soluzione Aliscafo di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Aliscafo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Aliscafo? Aliscafo è un termine che indica un mezzo di trasporto rapido utilizzato per collegare la terraferma alle isole, spesso in mare aperto. Grazie alla sua struttura aerodinamica e alle ali laterali, può sollevare il galleggiante dall'acqua, garantendo velocità e comfort. È ideale per chi desidera spostarsi rapidamente tra le isole e il continente, rendendo più facile la vita quotidiana e il turismo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fa servizio allo sportelloUn veicolo che fa servizio fra due luoghiFa servizio nella scuolaPresta servizio tra le isole e il continenteFa servizio in prigione

Come si scrive la soluzione Aliscafo

Se "Fa servizio da e per le isole" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

L Livorno

I Imola

S Savona

C Como

A Ancona

F Firenze

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E F E E R R D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FEDERER" FEDERER

