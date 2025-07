Crema curativa nei cruciverba: la soluzione è Pomata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Crema curativa' è 'Pomata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POMATA

Curiosità e Significato di Pomata

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pomata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pomata.

Perché la soluzione è Pomata? La crema curativa, nota anche come pomata, è un prodotto cosmetico o medicinale studiato per lenire, rigenerare e proteggere la pelle danneggiata o irritata. Applicata localmente, aiuta a favorire la guarigione di tagli, irritazioni o infiammazioni, offrendo sollievo immediato e un'azione mirata. Un alleato efficace per prendersi cura della pelle in modo naturale e rapido.

Come si scrive la soluzione Pomata

Se ti sei imbattuto nella definizione "Crema curativa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

M Milano

A Ancona

T Torino

A Ancona

