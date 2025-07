Così è anche detto il coltellino nei cruciverba: la soluzione è Temperino

TEMPERINO

Curiosità e Significato di Temperino

Vuoi sapere di più su Temperino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Temperino.

Perché la soluzione è Temperino? Il temperino è un piccolo coltello o taglierino usato per affilare matite o tagliare con precisione. Spesso chiamato anche coltellino, si caratterizza per la sua lama sottile e maneggevole, ideale per lavori di precisione sulla carta o sul legno. Un attrezzo indispensabile per studenti, artisti e professionisti che richiedono precisione nei dettagli. È un compagno affidabile per ogni lavoro di precisione.

Come si scrive la soluzione Temperino

Hai trovato la definizione "Così è anche detto il coltellino" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

M Milano

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O E T R R C N Mostra soluzione



