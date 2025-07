Cornetto parigino nei cruciverba: la soluzione è Croissant

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Cornetto parigino' è 'Croissant'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CROISSANT

Curiosità e Significato di Croissant

La parola Croissant è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Croissant.

Perché la soluzione è Croissant? Il Cornetto parigino, noto anche come croissant, è un dolce tipico francese fatto di pasta sfoglia burrosa e friabile, spesso ripiena di marmellata, cioccolato o crema. Simbolo della colazione parigina, rappresenta l’eccellenza della pasticceria francese e si è diffuso in tutto il mondo, diventando un’icona del buongiorno raffinato e goloso.

Come si scrive la soluzione Croissant

Stai cercando la risposta alla definizione "Cornetto parigino"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

O Otranto

I Imola

S Savona

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A O E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATREO" ATREO

