La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Come le discussioni... sul sesso degli angeli' è 'Accademiche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCADEMICHE

Curiosità e Significato di Accademiche

Perché la soluzione è Accademiche? Accademiche si riferisce a questioni o discussioni che riguardano temi di natura teorica, spesso astratti e complicati, tipiche del mondo accademico o universitario. Sono argomenti che, pur suscettibili di approfondimenti, tendono a rimanere nel campo delle teorie e delle riflessioni, senza un impatto pratico immediato. Insomma, sono discussioni che sembrano più di teoria che di realtà concreta.

Come si scrive la soluzione Accademiche

La definizione "Come le discussioni... sul sesso degli angeli" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

M Milano

I Imola

C Como

H Hotel

E Empoli

