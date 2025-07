Cercano il guadagno ad ogni costo nei cruciverba: la soluzione è Affaristi

AFFARISTI

Curiosità e Significato di Affaristi

Perché la soluzione è Affaristi? Gli affaristi sono persone che cercano di ottenere profitto a ogni costo, spesso senza considerare etica o valori. Sono pronti a sfruttare situazioni o persone pur di guadagnare, privilegiando il denaro sopra tutto. Questa mentalità può portare a comportamenti discutibili, mettendo in secondo piano principi morali. In definitiva, gli affaristi sono individui guidati dall'interesse economico, anche se ciò può compromettere integrità e fiducia.

A Ancona

F Firenze

F Firenze

A Ancona

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N L C A Ò S O I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAN NICOLÒ" SAN NICOLÒ

