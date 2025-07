Celebre società italiana di macchine per scrivere nei cruciverba: la soluzione è Olivetti

OLIVETTI

Curiosità e Significato di Olivetti

La soluzione Olivetti di 8 lettere

Perché la soluzione è Olivetti? Olivetti è una celebre azienda italiana fondata a Ivrea, rinomata per la produzione di macchine per scrivere e dispositivi tecnologici innovativi. Fondata nel 1908, ha rivoluzionato il modo di comunicare e lavorare, diventando simbolo di eccellenza e design nel settore. La sua storia riflette l’ingegno italiano e l’impegno nell’innovazione tecnologica, lasciando un’impronta indelebile nel mondo della scrittura e dell’industria.

