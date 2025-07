Celebre ristorante e negozio in autostrada nei cruciverba: la soluzione è Autogrill

AUTOGRILL

Curiosità e Significato di Autogrill

Perché la soluzione è Autogrill? Autogrill è il nome di un famoso ristorante e negozio situato lungo le autostrade italiane, pensato per offrire ristoro e servizi ai viaggiatori in transito. È diventato sinonimo di soste comode e pratiche durante i lunghi tragitti, combinando ristorazione, shopping e comfort. Una vera e propria tappa obbligata per chi percorre le strade del Bel Paese, assicurando relax e convenience lungo il viaggio.

Come si scrive la soluzione Autogrill

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

G Genova

R Roma

I Imola

L Livorno

L Livorno

