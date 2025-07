Celebre ex marito di Angelina Jolie nei cruciverba: la soluzione è Brad Pitt

BRAD PITT

Curiosità e Significato di Brad Pitt

Approfondisci la parola di 8 lettere Brad Pitt: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Brad Pitt? Brad Pitt è un attore statunitense famoso per il suo talento e il suo fascino. È noto anche per essere stato il primo marito di Angelina Jolie, con cui ha condiviso molti momenti importanti sia nella vita privata che nel cinema. La sua fama si estende oltre il mondo dello spettacolo, rendendolo una figura iconica di Hollywood e un simbolo di stile e successo.

Come si scrive la soluzione Brad Pitt

Hai trovato la definizione "Celebre ex marito di Angelina Jolie" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

R Roma

A Ancona

D Domodossola

P Padova

I Imola

T Torino

T Torino

